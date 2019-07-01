Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что чувствуют люди перед смертью.

Ученые выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания.

В исследовании приняли участие тысячи добровольцев из 35 стран, которых привлекли через онлайн-платформу краудсорсинга.

Околосмертные переживания зафиксированы как у людей, которым не угрожала смертельная опасность, так и у тех, кто попадал в действительно опасную для жизни ситуацию.