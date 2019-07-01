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Что люди испытывают перед смертью

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что чувствуют люди перед смертью.

Что люди испытывают перед смертью

Ученые выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания.

В исследовании приняли участие тысячи добровольцев из 35 стран, которых привлекли через онлайн-платформу краудсорсинга.

Околосмертные переживания зафиксированы как у людей, которым не угрожала смертельная опасность, так и у тех, кто попадал в действительно опасную для жизни ситуацию.

Как рассказали добровольцы, состояние, которое им казался предсмертным, связано с искаженным восприятием времени. Это отметили 87% людей.

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Еще 65% почувствовали исключительную скорость мышления. 63% опрошенных отметили резкое обострение чувств. Не менее 53% вспомнили о ощущение пребывания вне своего тела.

При этом 73% людей заявили, что околосмертные переживания показались им неприятными. А 27% добровольцам опыт понравился.

Напомним, самый пожилой житель Великобритании Боб Уэйтон, которому 29 марта исполнилось 111 лет, поделился секретом долголетия.

Источник: MedicalXpress

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