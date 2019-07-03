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Факты / Lifestyle

Брань полезна и описывает отношение к ситуации: Супрун о мате

Исследования показывают, что нецензурная лексика может быть полезной для здоровья.

Брань полезна и описывает отношение к ситуации: Супрун о мате

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что на самом деле наука имеет немало положительных аргументов относительно ненормативной лексики.

– Метко и точно применена брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направлена ​​обидеть собеседника, полезная для здоровья, – заявила Супрун.

По ее словам, если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение.

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– В этом случае наше возмущение новостями, боль при тренировке, травме, тревожность, удивление или испуг находят мгновенное и достаточно точное выражение, на что мозг реагирует выделением эндорфинов, – добавила Супрун.

Бранные слова следует употреблять только в самый нужный момент, а не разговаривать ними постоянно. Причина в том, что мозг привыкает и перестает воспринимать их как нечто необычное.

– Употребление мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой, – отметила Ульяна Супрун.

Напомним, Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет мата. Его инициатором является Ольга Богомолец.

Фото: Dreamstime

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