Исследования показывают, что нецензурная лексика может быть полезной для здоровья.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что на самом деле наука имеет немало положительных аргументов относительно ненормативной лексики.

– Метко и точно применена брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направлена ​​обидеть собеседника, полезная для здоровья, – заявила Супрун.

По ее словам, если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение.

Читайте: Подервянский матами объяснил, что нужно сделать с законом о дематюкации

– В этом случае наше возмущение новостями, боль при тренировке, травме, тревожность, удивление или испуг находят мгновенное и достаточно точное выражение, на что мозг реагирует выделением эндорфинов, – добавила Супрун.

Бранные слова следует употреблять только в самый нужный момент, а не разговаривать ними постоянно. Причина в том, что мозг привыкает и перестает воспринимать их как нечто необычное.

– Употребление мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой, – отметила Ульяна Супрун.

Напомним, Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет мата. Его инициатором является Ольга Богомолец.