Регулярные физические нагрузки способны улучшить память.

Способность к обучению и память улучшают кратковременные физические упражнения. Дело в том, что физическая активность усиливает работу гена, активность которого влияет на способность запоминать.

К такому выводу пришли ученые из Орегонского университета науки и здравоохранения в США. Они провели исследование и установили, как работает центральная нервная система лабораторных мышей во время нахождения в беговых колесах.

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Нагрузки способствовали появлению в мозге животных синапсов – контактов между нервными клетками. Образование связей между нейронами имеет ключевое значение в формировании памяти. Также коротковременные упражнения активируют ген Mtss1L, в результате чего на поверхности нейронов образуются дендритные шипики — мембранные выросты.

К слову, грибы нужно употреблять хотя бы два раза в неделю, это поможет предотвратить возникновение проблем с памятью.