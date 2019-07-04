Ученые уверены, что употребление молочных продуктов снижает риск развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.

Умеренное потребление молочных продуктов снижает риск развития хронических заболеваний, а также некоторых видов рака. Также это противодействует появлению метаболического синдрома, диабета, ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

К такому выводу пришли ученые из университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе. Они проанализировали 14 научных работ относительно влияния молочных продуктов на здоровье и их связь с развитием болезней.

Употребление молока во время беременности влияет на вес ребенка при его появлении на свет.

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У людей в пожилом возрасте молочные продукты позволяют избежать потери тонуса мышц и появления слабости.

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