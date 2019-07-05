Записаться на прием к врачу можно через интернет. О том, как записаться к врачу онлайн – читайте в материале Фактов ICTV.

Записаться на прием к врачу можно через интернет, если вы не хотите тратить впустую свое время, сидя в очереди под кабинетом.

Для того, чтобы записаться к врачу онлайн, нужно выполнить несколько простых действий:

зайти на сайт https://helsi.me

ввести в поисковую строку специальность врача. Если вы четко знаете, к какому врачу и в какую поликлинику хотите попасть, то можно искать по фамилии или адресу;

если вы выбираете в поисковой строке специальность врача, то лучше начать с семейного, который осуществляет первичный осмотр и при необходимости направляет к другим специалистам;

следующий шаг – выбрать район, врача, дату и время приема.

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Выполнив все предыдущие действия, необходимые для того, чтобы записаться к врачу онлайн, нужно пройти регистрацию.

Для этого вы должны ввести свой номер телефона и дождаться SMS-сообщение с паролем для входа в систему. Его необходимо сохранить для последующих визитов на сайт.

После этого нужно заполнить поля регистрационной формы и дать согласие на обработку личных данных.

Удобство записи на прием к врачу через интернет заключается не только в отсутствии очередей, но и в том, что вы можете в любое время отменить запись в личном кабинете.

Кстати, на странице личного кабинета в системе helsi хранятся личные данные пользователя и информация о визитах.

Уже после вашего первого приема у врача в разделе Визиты появится электронная медицинская карта с данными о диагнозах и предписаниях врача.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда и почему врач может отказаться от ведения пациента.