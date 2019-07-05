Записаться на прием к врачу можно через интернет. О том, как записаться к врачу онлайн – читайте в материале Фактов ICTV.
Записаться на прием к врачу можно через интернет, если вы не хотите тратить впустую свое время, сидя в очереди под кабинетом.
Для того, чтобы записаться к врачу онлайн, нужно выполнить несколько простых действий:
- зайти на сайт https://helsi.me;
- ввести в поисковую строку специальность врача. Если вы четко знаете, к какому врачу и в какую поликлинику хотите попасть, то можно искать по фамилии или адресу;
- если вы выбираете в поисковой строке специальность врача, то лучше начать с семейного, который осуществляет первичный осмотр и при необходимости направляет к другим специалистам;
- следующий шаг – выбрать район, врача, дату и время приема.
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Выполнив все предыдущие действия, необходимые для того, чтобы записаться к врачу онлайн, нужно пройти регистрацию.
Для этого вы должны ввести свой номер телефона и дождаться SMS-сообщение с паролем для входа в систему. Его необходимо сохранить для последующих визитов на сайт.
После этого нужно заполнить поля регистрационной формы и дать согласие на обработку личных данных.
Удобство записи на прием к врачу через интернет заключается не только в отсутствии очередей, но и в том, что вы можете в любое время отменить запись в личном кабинете.
Кстати, на странице личного кабинета в системе helsi хранятся личные данные пользователя и информация о визитах.
Уже после вашего первого приема у врача в разделе Визиты появится электронная медицинская карта с данными о диагнозах и предписаниях врача.
Ранее Факты ICTV писали о том, когда и почему врач может отказаться от ведения пациента.