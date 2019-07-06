Секс на кухне – отличный способ разнообразить интимную жизнь. Однако следует помнить о маленьких деталях.

Неожиданно

Никогда не договаривайтесь с партнером заранее о сексе на кухне.

После этой фразы интим перестанет быть необычным и захватывающим.

Лучше подкрадывайтесь к любимому человеку, когда она закончил готовить ужин.

Безопасно

На кухне слишком много ножей, вилок, штопоров и других колюще-режущих предметов.

Поэтому лучше убедиться, что рядом с вами нет ничего, что может ранить и вместо секса отправить в травмпункт.

Вкусно

Можете выдавить на партнера взбитые сливки или отшлепать кухонным полотенцем.

Кстати, пластиковую лопатку можно использовать не только для жарки стейков, но и для импровизированного наказания.

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Крепко

Кухонная столешница гораздо лучше соответствует анатомии человека, чем стол.

Подсадив девушку на столешницу, мужчина легко сможет выбрать множество поз для секса.

Если использовать стол, нужно либо сгибать колени, либо вставать на цыпочки.

Быстро

Кухня для секса не приспособлена, поэтому уже на 15-й минуте мужчины начинают чувствовать боль в коленях, а на 20-й – затекшие ноги.

Поэтому затевая секс на кухне, рассчитывайте на то, что все нужно сделать быстро и аккуратно.

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