Поцелуи помогают укреплять иммунитет, снимать стресс и головную боль, однако существуют и противопоказания.

Ко Всемирному дню поцелуев и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что поцелуи вызывают выброс нейромедиаторов, связанных с удовлетворением – окситоцина, дофамина и серотонина.

Благодаря им улучшается настроение и появляется чувство эйфории.

– Окситоцин нужен для ощущения доверия, участвует в образовании избирательных привязанностей и укрепляет иммунитет, – отметила Супрун.

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Также поцелуи помогают снять стресс и облегчить тревожность, путем уменьшения уровня кортизола.

– Среди научно-популярных фактов есть еще много других – например уменьшение головной боли, снижение артериального давления, уменьшение проявления аллергических реакций и даже похудения или влияние поцелуев на уровень холестерина в крови. Но говорить о достоверности мы не можем из-за низкого качества доказательств, – добавила Ульяна Супрун.

По ее словам, следует помнить, что во время поцелуев люди обмениваются слюной, а через нее могут передаваться различные болезни: простуда, грипп, мононуклеоз, герпетическая инфекция, менингококковая болезнь, кариес.

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