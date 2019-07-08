Ученые предлагают лечить рак препаратом, в основу которого ляжет возбудитель простудных заболеваний.

Ученые лондонского Университета Суррея провели исследование, которое показывает как возбудители простудных заболеваний могут помочь в борьбе с раком.

Во время первой стадии эксперимента ученые смогли уничтожить клетки опухоли мочевого пузыря используя вирус CVA21.

У 15 пациентов, которым вводили возбудитель простуды, через неделю наблюдали уменьшение опухолей, а у одного из подопытных она исчезла.

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По словам исследователей, вирус CVA21 может либо самостоятельно уничтожать раковые клетки или помогать организму в борьбе с ними.

Сейчас ученые готовятся к испытаниям с большим числом участников. Они надеются, что возбудитель простуды также сможет помочь в лечении меланомы и рака простаты.

К слову, ученые пришли к выводу, что потребление молочных продуктов снижает риск развития некоторых видов рака.

Источник: AACR