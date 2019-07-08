PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Некоторые виды рака можно вылечить простудой – ученые

Ученые предлагают лечить рак препаратом, в основу которого ляжет возбудитель простудных заболеваний.

Вчений

Ученые лондонского Университета Суррея провели исследование, которое показывает как возбудители простудных заболеваний могут помочь в борьбе с раком.

Во время первой стадии эксперимента ученые смогли уничтожить клетки опухоли мочевого пузыря используя вирус CVA21.

У 15 пациентов, которым вводили возбудитель простуды, через неделю наблюдали уменьшение опухолей, а у одного из подопытных она исчезла.

Читайте: Что люди испытывают перед смертью

По словам исследователей, вирус CVA21 может либо самостоятельно уничтожать раковые клетки или помогать организму в борьбе с ними.

Сейчас ученые готовятся к испытаниям с большим числом участников. Они надеются, что возбудитель простуды также сможет помочь в лечении меланомы и рака простаты.

К слову, ученые пришли к выводу, что потребление молочных продуктов снижает риск развития некоторых видов рака.

Источник: AACR

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ученые предлагают сократить рабочую неделю до четырех дней
Как физические упражнения влияют на память – ученые
В Украине есть колоссальные запасы нефти и газа – ученые
На смартфонах могут зарождаться опасные для людей вирусы – ученые
Круг общения может влиять на здоровье человека – ученые
Собаки используют жалостный взгляд, чтобы за ними ухаживали – ученые
Ученые назвали причину преждевременной смерти среди молодежи
Пищевые отравления: как избежать кишечных инфекций
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка