Согласно официальным данным Минздрава Украины, главной причиной смертности украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания – более 70%.
Мировая статистика утверждает, что за всю историю сердечно-сосудистые болезни унесли больше жизней, чем все войны вместе взятые. Ситуация совершенно не утешительная, но сразу же хотим сказать, что есть шанс изменить все к лучшему. Предотвратить серьезные проблемы можно, если соблюдать ряд врачебных рекомендаций.
Заболевания сердца: какие есть и почему возникают
Болезни сердца – это целый ряд различных заболеваний, которые поражают сердце и сердечно-сосудистую систему. К ним относятся: ишемическая болезнь, инсульт, аневризма, гипертония (повышенное артериальное давление), ревматическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, врожденные и приобретенные пороки.
К наиболее распространенным факторам, которые приводят к нарушениям в работе сердца и кровеносных сосудов, а также хронических заболеваний, причисляют наши вредные привычки и неподобающее поведение.
Пополняем домашнюю аптечку
Средства для лечения заболеваний сердца должны быть в каждой аптечке. Необходимо иметь лекарственные препараты для снижения высокого кровяного давления и против стенокардии, комплексы витаминов, которые помогают регулировать уровень холестерина, положительно влиять на кровяное давление и сердечный ритм, регулировать вязкость крови.
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Рекомендуется держать под рукой Валидол, Корвалмент в капсулах, Валикардол, Ворвалол, Кардиомагнил, Барбовал. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.
Профилактика – лучшее лечение
Чтобы уменьшить риск заболевания в несколько раз, медики рекомендуют придерживаться следующих правил.
Отказаться от табака. Интенсивное курение с подросткового возраста (более 20 лет) может сократить жизнь на 20-25 лет, в том числе и из-за болезни сердца. У людей, которые бросили курить, уже через 2 года значительно уменьшается риск ишемической болезни сердца.
Быть физически активным. Низкий уровень активности – причина избыточного веса и развития проблем с сердцем. Медики рекомендуют заниматься спортом хотя бы 30 минут в день. И речь идет не о том, чтобы выполнять какие-то тяжелые упражнения. Вполне достаточно пешей прогулки перед сном, бега, занятий танцами или плавания.
Придерживаться правильного питания. Важно, чтобы в вашем рационе было сбалансированное количество основных нутриентов – белков, жиров, углеводов. Рекомендуется уменьшить количество продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, исключить продукты, содержащие пальмовое масло, урезать потребление соли и сахара.
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Стоит употреблять больше рыбы, нежирного белого мяса, фруктов и овощей, бобовых и круп, кисломолочных продуктов, орехов, хлеба из цельнозерновой муки.
Внимательно следить за весом. Сегодня у каждого второго жителя Украины есть определенный избыточный вес, а это на 200% повышает риск возникновения проблем с сердцем. Рассчитайте свою норму веса на основе данных о возрасте, росте и степени физической активности.
Не употреблять алкоголь. Помните, что алкоголь не содержит никаких полезных веществ и является очень калорийным. Также он негативно влияет на работу сердца и мозга. В крайнем случае отдайте предпочтение качественному сухому или полусладкому вину (не более 100 мл).
Помните, предотвратить болезнь легче, чем лечиться. Особенно если речь идет о сердце – главном рабочем центре нашего организма.
Кстати, ранее Факты ICTV писали, что ученые впервые напечатали сердце с сосудами на 3D-принтере.