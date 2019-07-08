От употребления бананов лучше отказаться тем, кто страдает варикозом и болезнями сердца, диабетом, гипертонией, заболеваниями кишечника и ожирением.

По данным Harvard Health Publications, существует шесть причин, когда стоит сказать “нет” употреблению бананов.

Так как бананы способствуют выведению жидкости из организма и увеличивают густоту крови, людям с варикозом и проблемами сердца лучше отказаться от их употребления. По этой же причине стоит отказаться от бананов и людям, страдающим от высокого давления.

При диабете существует ограничение на употребление спелых плодов, однако незрелые и вареные бананы наоборот пойдут им на пользу.

У некоторых людей бананы вызывают отток желчи, ведут к накоплению газов и вздутию живота, поэтому их не рекомендуют тем, кто имеет синдром раздраженного кишечника.

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Бананы способствуют повышению кислотности желудочного сока, а поэтому противопоказаны людям с проблемами желудка.

Бананы нельзя есть натощак и запивать водой.

При ожирении также стоит ограничить употребление бананов, поскольку они провоцируют рост уровня сахара в крови, а значит замедляют метаболизм, приводя к активному размножению жировых клеток.

При критических проблемах с весом лучше вообще исключить бананы из своего рациона.

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