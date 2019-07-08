Сезон отпусков уже наступает и все отправляются в долгожданные путешествия. Кто-то решит поехать к морю, кто-то в горы, а кто-то на дачу. Какой отдых для себя вы не выберете, вам понадобится дорожная аптечка.

Факты ICTV составили свой вариант самых необходимых медикаментов, которые пригодятся в любом путешествии.

1. Таблетки от укачивания. Они могут помочь еще в дороге к месту назначения. Если вас укачивает в транспорте, то эти лекарства вам необходимы, а если подобных случаев не замечалось, то можно взять “на всякий случай”. Обязательно стоит иметь их при себе, если путешествуете с ребенком.

2. Набор лейкопластырей. Все сталкивались с натертыми ногами и мозолями. Их можно получить даже в шлепанцах или вьетнамках. Мелкие царапины и порезы – также частое явление на отдыхе и не только. Пластырь оградит от инфекций мелкие ранки и поможет им быстрее затянуться. Лейкопластырь – главный мастхев на любом отдыхе.

3. Препараты для восполнения жидкости и электролитов в организме. Они могут понадобиться при диарее и предотвратят обезвоживание.

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4. Солнцезащитный крем. Его необходимо брать широкого спектра, с максимальным фактором защиты и водостойкий.

5. Обезболивающие средства и жаропонижающие. Головная боль и температура могут появиться от перепадов давления, смены часовых поясов, климата и так далее. К таким ситуациям нужно быть готовым всегда и положить в аптечку Ибупрофен, Аспирин или Парацетамол.

6. Противовоспалительные препараты. К таким относится Мефенаминовая кислота, которая обладает жаропонижающими и анальгезирующими свойствами.

7. Антисептики. Их стоит брать, если вы путешествуете в местах, где нет возможности промыть рану чистой водой.

8. Противогерпетическая мазь. Под воздействием ультрафиолетовых лучей герпес может возникнуть у абсолютно любого человека, поэтому мазь необходимо брать с собой на отдых.

9. Сорбенты. На отдыхе это важный препарат, ведь именно в это время люди начинают употреблять большое количество еды и алкоголя. Сорбенты помогут пережить эти непростые моменты для организма.

10. Антигистаминные средства. Это необходимые лекарства, если вы страдаете от аллергии. Возьмите их с собой, даже если считаете, что у вас нет аллергии: в новой обстановке она может проявиться.

11. Ферменты. Они улучшат пищеварение и переваривание белков, углеводов и жиров.

12. Репелленты. Защитят от комаров, клещей и прочих насекомых. Это может быть диэтилтолуамид (Дэта, Gardex) или этилбутилацетиламинопропионат (Москитол, Glorix).

13. Бинт стерильный. Обязательный инвентарь во время путешествий, который поможет остановить кровотечение и оградит рану от попадания инфекций.

14. Противодиарейные средства. Их можно применять только у взрослых, а также если температура тела ниже 38°.

Содержимое аптечки зависит от ваших хронических заболеваний и того, куда вы едете. Если это развитая страна с доступной медицинской помощью, то список можно сократить.

Также до начала путешествия необходимо сделать прививки по рекомендациям врача и купить медицинскую страховку.

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