Черный шоколад в умеренных количествах улучшает здоровье, поднимает настроение и совсем не вредит фигуре.

Американский диетолог Уилл Кловер назвал несколько причин, почему мы должны полюбить шоколад.

Здоровая кожа

Черный шоколад содержит антиоксиданты, которые способствуют очищению организма. Благодаря этому сохраняется красота кожи. Какао улучшает циркуляцию крови и клетки кожи хорошо насыщаются кислородом. Употребляя шоколад в течение 12 недель, на 25% уменьшается потеря влаги в коже.

Здоровые зубы

Именно черный щоколад, в котором много какао, защищает ротовую полость от вредных бактерий.

Снижает аппетит и способствует похудению

В какао содержится много клетчатки и белка, поэтому несколько кусочков шоколада могут подавить аппетит. Это происходит благодаря сокращению выработки гормона голода грелина.

Улучшение концентрации

Черный шоколад улучшает циркуляцию крови, следовательно – улучшает память и повышает концентрацию внимания. Он также повышает уровень эндорфинов, благодаря чему тоже улучшается настроение и повышается работоспособность.

Укрепление нервной системы

В стрессовых ситуациях у людей повышается гормон кортизол, который негативно влияет на эмоциональное состояние и замедляет метаболизм. Регулярное употребление черного шоколада способно укрепить нервную систему, благодаря чему вы будете менее подвержены стрессам.

Усиливает эффективность тренировок

Шоколад содержит “целебную” глюкозу, которая дает энергию для спортивных занятий и подавляет чувство крепатуры.

Кстати, американские медики пришли к выводу, что употребление темного шоколада с содержанием какао не менее 70% улучшает иммунитет и повышает мозговую активность.