Чайки могут стать причиной распространения по всему миру неизлечимой инфекции.

Ученые из Университета Мердока в Перте заявили, что чайки в Австралии являются переносчиками бактерий, которые не боятся антибиотиков.

Исследования показали, что около 20% чаек переносят опасные бактерии, которые могут стать причиной мировой эпидемии неизлечимой болезни.

Исследователи считают, что указанные патогены попадают в организм птиц при контакте с мусором и сточными водами, а люди могут подхватить их во время контакта с экскрементами чаек.

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Однако риск заболевания снижается, если помыть руки после контакта.

Именно в экскрементах чаек содержатся бактерии, которые устойчивы к таким антибиотикам как фторхинолоны, цефалоспорины и даже карбапенемы.

К слову, ученые предложили лечить некоторые виды рака препаратом, основой для которого послужит вирус.