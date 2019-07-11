Обычно ячмень проходит сам и для его лечения не стоит использовать народную медицину.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что не стоит лечить ячмень народными средствами.
Ячмень – это воспаление сальной железы, которое вызвано инфицированием бактериями.
Потому такое “лечение” как плюнуть в глаз, перевязать пальцы нитками или показать дулю абсолютно неэффективно.
По словам Супрун, ячмень пройдет сам, однако вам стоит обратиться к врачу, если заболевание не проходит несколько недель, возник сильный отек или нарушилось зрение.
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Для того, чтобы избежать заболевания, не следует надевать линзы грязными руками, трогать глаза или использовать косметику с истекшим сроком годности.
К слову, ученые пришли к выводу, что употребление молочных продуктов снижает риск развития нескольких видов рака.
Источник: Ульяна Супрун