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Факты / Lifestyle

Не натирать и не плевать – Супрун рассказала о лечении ячменя

Обычно ячмень проходит сам и для его лечения не стоит использовать народную медицину.

Око

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что не стоит лечить ячмень народными средствами.

Ячмень – это воспаление сальной железы, которое вызвано инфицированием бактериями.

Потому такое “лечение” как плюнуть в глаз, перевязать пальцы нитками или показать дулю абсолютно неэффективно.

По словам Супрун, ячмень пройдет сам, однако вам стоит обратиться к врачу, если заболевание не проходит несколько недель, возник сильный отек или нарушилось зрение.

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Для того, чтобы избежать заболевания, не следует надевать линзы грязными руками, трогать глаза или использовать косметику с истекшим сроком годности.

К слову, ученые пришли к выводу, что употребление молочных продуктов снижает риск развития нескольких видов рака.

Источник: Ульяна Супрун

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