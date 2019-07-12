С 2020 года все медицинские учреждения Украины, в том числе и больница Феофания и Академия медицинских наук, будут работать по единой системе.

Верховная Рада не приняла законопроект №10231 О внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения. Это означает, что все больницы будут принимать пациента по единой модели оплаты медицинской услуги. Изменения будут введены уже с 2020 года.

Услуги в рамках программы медицинских гарантий в медучреждениях будет оплачивать Национальная служба здоровья.

Чтобы в дальнейшем получать деньги из госбюджета за медицинские услуги, оказанные пациентам, все больницы до конца 2019 должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями и подписать договора с Национальной службой здоровья Украины.

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– С 2020 году все медицинские учреждения в Украине должны играть по единым правилам. Больше не должно существовать привилегированных медицинских систем, например, отдельных медицинских систем для депутатов и чиновников. Мы создаем единое медицинское пространство. Больницы открывают свои двери для пациента, который имеет право выбрать любое медучреждение для своего лечения. Деньги пойдут за пациентом. Так больницы получат деньги, – говорит заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

К слову, ранее Факты ICTV писали, когда и почему врач может отказаться от ведения пациента.