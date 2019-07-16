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Массовое отравление детей в лагере под Одессой – медики установили причину

Причиной массового отравления в лагере отдыха Медик-2 села Сергеевка Белгород-Днестровского района является нарушение санитарный норм и требований к приготовлению пищи.

Массовое отравление детей в лагере под Одессой – медики установили причину

Медики установили причины массового отравления детей в Одесской области, которое произошло 11 июля. 54 ребенка и трое взрослых отравились из-за нарушения санитарного состояния и требований к приготовлению пищи в лагере отдыха Медик-2 села Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Именно к таким выводам пришли медики после проведения лабораторных исследований пищевой продукции, смывов с поверхностей оборудования в пищеблоке, материала от заболевших и персонала оздоровительного учреждения. Во взятых образцах был обнаружен возбудитель шигеллеза – Shigella flexneri.

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В ходе расследования выявлен целый ряд грубых нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. В детском лагере не соблюдались температурный режим в холодильных камерах, не использовались дезинфицирующие средства для обработки рук в производственных отделениях пищеблока. Также в лагере работали люди без прохождения медицинского осмотра.

Соответствующая информация предоставлена ​​специалистам Госпотребслужбы для принятия мер в соответствии с законодательством.

Напомним, что массовое отравление в Одесской области произошло 11 июля. Всего в лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава Украины

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