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Ученые назвали предвестников инсульта и сердечного приступа

Американские ученые предупредили о предвестниках инсульта или сердечного приступа.

Ученые назвали предвестников инсульта и сердечного приступа

Систолическое (в момент сокращения сердца) и диастолическое давление (во время расслабления сердечной мышцы) являются предвестниками инсульта и сердечного риска. При этом показатели последнего не стоит игнорировать – повышение систолического давления с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, как отклонения в показаниях диастолического давления.

Таким образом американским ученым в ходе исследования удалось установить, что и то, и другое давление ведет к риску инсульта или сердечного приступа.

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Прежде чем прийти к такому выводу специалисты проанализировали 36 миллионов показателей артериального давления, полученных от 1,3 миллиона человек.

К слову, ранее ученые назвали продукт, который снижает риск инфаркта и инсульта.

 

Источник: EurekAlert

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