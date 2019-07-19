Во время курения более опасным является дым, а не никотин. Поэтому в развитых странах все чаще используют альтернативу обычным сигаретам – электронные системы доставки никотина.

Никотин, а точнее, никотиновая зависимость – основная причина, из-за которой люди не могут отказаться от курения. Поэтому многие полагают, что никотин влияет на развитие связанных с курением заболеваний – сердечно-сосудистых, респираторных, онкологии и т. д.

Но несмотря на свою распространенность, это мнение – ошибочное. Многочисленные исследования показали, в чем заключается реальная опасность курения и почему никотин может использоваться для отказа от привычки.

– Никотин – решение проблемы курения, – к такому выводу пришли ученые, исследователи и общественные активисты в рамках ежегодного Глобального форума по никотину (GFN) в этом году.

Переосмысление роли никотина связано с тем, что наиболее вредным в курении является сигаретный дым. Он содержит 7 тыс. химических веществ, несколько сотен которых – канцерогены. Среди них: аммиак, свинец, мышьяк, метопрен.

Употребление никотина не безвредно, но в сравнении с другими веществами в составе сигарет, менее опасно. Никотин – природный алкалоид, который продуцируют растения из семейства пасленовых. Он есть и в организме человека – производится печенью и необходим для обмена веществ.

Никотин используется в медицинской промышленности и при правильном применении дает ряд терапевтических эффектов. Никотин обладает противовоспалительными свойствами, может быть использован для заживления ран и лечения сосудистых нарушений у больных сахарным диабетом. Никотин ускоряет мышление и повышает работоспособность.

Попадая в организм с выкуриванием сигареты, никотин быстро распространяется в крови и дает чувство насыщения. Спустя некоторое время организм привыкает получать никотин извне и постепенно перестает вырабатывать его самостоятельно – этот процесс является основой никотиновой зависимости.

Поэтому отказ от привычки тесно связан со скоростью доставки никотина в кровь и постепенным уменьшением его дозы. Так, в рамках исследования никотинзаместительной терапии было доказано, что курильщики, которые используют более высокие дозы никотина, бросают курить чаще, чем те, кто использует низкие дозы.

В рамках докладов на GFN рассматривался отказ от курения путем замещения сигарет альтернативными продуктами, содержащими никотин: жевательным табаком, пластырями, никотиновыми жвачками, электронными системами доставки никотина (ЭСДН). Последние, согласно исследованиям, являются наиболее эффективными. Они позволяют получать никотин с сохранением привычного ритуала и уровня насыщения.

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ЭСДН делятся на электронные сигареты и системы нагрева табака и относятся к категории продуктов сниженного риска. Благодаря тому, что табак не сгорает, а нагревается, аэрозоль содержит на 90-95% меньше вредных веществ в сравнении с дымом сигареты и исключает пассивное курение.

Электронные системы доставки никотина успели доказать свою эффективность в развитых странах. Так, в 2018 году в Великобритании распространенность курения снизилась до рекордного показателя – 14,4%. Благодаря использованию альтернативных продуктов уровень курения снизился почти на четверть за пять лет, что существенно сократило заболеваемость и государственные расходы на лечение.

Продуманная государственная политика, при которой электронные сигареты используются как средство для отказа от курения, вывела Великобританию в чемпионы по борьбе с курением в сравнении с другими странами, где альтернативы приравнивают к сигаретам.

К слову, на Гавайях запретят продажу сигарет лицам моложе 100 лет.