Врачи напомнили, что во время курортного романа можно получить не только хорошие воспоминания, но и венерические заболевания.

Венерологи бьют тревогу из-за многочисленных курортных романов, которые часто приводят к негативным последствиям и изнурительному лечению.

Более 130 млн человек во всем мире заражены хламидиозом, 87 млн ​​гонореей, 6,3 млн – сифилисом, более 500 млн жителей планеты страдают от генитального герпеса.

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Чаще всего от подобных заболеваний страдают люди старше 40 лет.

К слову, это касается не только людей, у которых есть проблемы с наркотиками и алкоголем и тех, кто занимается проституцией.

Венерологи предупреждают: если курортный роман все же произошел, то самый надежный способ защиты – это использование презервативов и безопасных эффективных вакцин.

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Источник: MedikForum