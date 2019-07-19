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Кофе не предупреждает возникновение рака – исследование

Ежедневное употребление кофе не способствует снижению риска развития онкологии.

Кофе не предупреждает возникновение рака – исследование

Ученые из Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer доказали, что ежедневное употребление кофе не снижает риск возникновения рака, или же смерти от онкологического заболевания.

В ходе исследования проанализированы данные 46 тыс. человек, которым диагностированы онкологические заболевания. В перечень вошли также 7 тыс. человек, умерших от рака.

Специалисты изучали генетическую информацию о предпочтениях в еде, сравнив их с данными обследования 270 тыс. человек, которые никогда не болели онкологическими заболеваниями.

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Ученые рассматривали различные виды рака, включая опухоли молочной железы, яичников, легких и предстательной железы.

В отчете исследования написано, что кофе не влияет на появление заболеваний.

Напомним, ученые пришли к выводу, что употребление кофе не несет риска для сердечно-сосудистой системы.

Источник: MedicalXpress

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