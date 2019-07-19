Американские ученые утверждают, что у людей с кардиомиопатией такоцубо, которую еще называют синдромом разбитого сердца, часто развивается рак.

Согласно результатам исследования Американской ассоциации сердца, злокачественные образования имели 16,6% с 1604 пациентов с кардиомиопатией такоцубо.

Эта болезнь является следствием стресса, например, из-за смерти любимого человека, поэтому ее еще называют синдромом разбитого сердца.

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Ученые также выяснили, что такие люди чаще умирают в течение пяти лет после диагностики по сравнению с теми, у кого нет синдрома разбитого сердца.

– Значительное количество пациентов с синдромом такоцубо обнаруживают связь со злокачественными заболеваниями, а история развития злокачественных опухолей может увеличить риск развития синдрома разбитого сердца, – рассказали ученые.

В то же время они не нашли причинно-следственной связи между этими болезнями – просто выяснили, что существует связь.

Поэтому советуют людям с синдромом разбитого сердца пройти обследование на рак.

К слову, ученые доказали, что анализ крови способен обнаружить признаки рака задолго до первых проявлений болезни.

Источник: Аhajournals.org