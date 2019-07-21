В Украине на дорогах ежегодно погибают тысячи людей. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала базовые советы, которые помогут спасти пострадавших в ДТП до прибытия скорой.

Ульяна Супрун рассказала, что большинство пострадавших в ДТП умирают до прибытия врачей, хотя в некоторых случаях их могла спасти вовремя оказанная первая помощь.

По ее словам, свидетелей аварий может останавливать страх сделать что-то неправильно или неумение оказывать такую ​​помощь.

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Поэтому и.о. министра здравоохранения дала несколько советов, которые помогут спасти пострадавших в ДТП:

В каждом авто должна быть аптечка, содержанием которой надо уметь пользоваться.

Вызвать экстренную медицинскую помощь, полицию и спасателей.

Обезопасить место аварии – при необходимости остановить или ограничить движение транспорта и установить светоотражающие знаки.

Самое важное – остановить массивные кровотечения (воспользуйтесь турникетом и бинтами из автомобильной аптечки), но важно различать критические и некритические кровотечения:

(воспользуйтесь турникетом и бинтами из автомобильной аптечки), но важно различать критические и некритические кровотечения: Критическим является кровотечение, когда кровавое пятно быстро растет (если кровь идет из конечности – используйте турникет; если можно точно определить место кровотечения – наложите турникет на 5 см выше места ранения, но не на сустав; если нельзя, накладывайте турникет на конечность максимально высоко – ближе к туловищу, а если кровотечение нельзя остановить турникетом – жмите на место ранения бинтами ).

если можно точно определить место кровотечения – наложите турникет на 5 см выше места ранения, но не на сустав; если нельзя, накладывайте турникет на конечность максимально высоко – ближе к туловищу, а если кровотечение нельзя остановить турникетом – жмите на место ранения ). Некритичным является кровотечение, если пятна крови небольшие и растут медленно (работать с ним стоит после того, как убедитесь, что нет других травм, угрожающих жизни пострадавшего, для такого кровотечения требуется давящая бинтовая повязка).

Стоит использовать нитриловые перчатки – чтобы обезопасить себя от патогенов.

Проверить, дышит ли пострадавший (если пострадавший с вами разговаривает – его дыхательным путям пока ничего не угрожает, а если человек без сознания – его дыхание может быть под угрозой).

(если пострадавший с вами разговаривает – его дыхательным путям пока ничего не угрожает, а если человек без сознания – его дыхание может быть под угрозой). Если пострадавший дышит и его жизни ничего не угрожает – не пытайтесь достать его из авто, лучше дождитесь медиков и спасателей.

Проверить, нет ли в ротовой полости инородных тел или жидкостей – в любом случае нельзя доставать их руками (воспользуйтесь неострыми предметами, которые есть рядом).

Нельзя подкладывать вещи под голову пострадавшего – это может мешать дыханию.

Если дыхательные пути открыты – необходимо убедиться, движется ли грудная клетка пострадавшего, или поднесите ухо ко рту.

Если дыхание отсутствует – начинайте сердечно-легочную реанимацию (для этого понадобится клапан-маска из аптечки).

(для этого понадобится клапан-маска из аптечки). Передайте медикам подробную информацию о том, какую именно помощь вы оказывали и что происходило с пострадавшим.

В то же время Супрун рекомендует пройти курсы первой помощи, поскольку только на практике можно научиться спасать жизни пострадавшим в ДТП.

К слову, Факты ICTV публиковали советы, как избежать теплового и солнечного удара и как оказать первую помощь, если это уже произошло.

Источник: Уляна Супрун