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США начинают глобальные тестирование вакцины против ВИЧ

К испытанию новой вакцины против ВИЧ планируют привлечь более 3,5 тыс. добровольцев из разных стран.

США начинают глобальные тестирование вакцины против ВИЧ

По данным Национальных институтов здравоохранения США, уже в ближайшие недели в Европе, Северной и Южной Америке начнут крупномасштабные клинические испытания перспективной вакцины против ВИЧ.

Одна из из руководителей протокола исследования под названием Mosaico Сьюзан Бухбиндер отметила, что исследователи сфокусируют внимание на мужчинах, которые имеют половые контакты с мужчинами, и на трансгендерных женщинах.

По статистике, в США на геев и бисексуальных мужчин приходится более 65% новых диагнозов ВИЧ, несмотря на то, что они составляют лишь 4% населения страны.

С ВИЧ также живут около 14% трансгендерных американок.

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В исследовании примут участие более 3,5 тыс. ВИЧ-отрицательных добровольцев из США, Мексики, Перу, Бразилии, Аргентины, Польши, Испании и Италии.

Добровольцам проведут введение четырех прививок экспериментальной вакцины или четырех доз плацебо. Подчеркивается, что всем участникам эксперимента предложат комплексный пакет профилактики ВИЧ.

Наблюдения будут проводиться ориентировочно до 2022-го или 2023 года.

Факты ICTV писали, где можно сдать бесплатный тест на ВИЧ в Киеве.

Источник: Life4me.plus

Фото: Dreamstime

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