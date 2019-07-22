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В Украине увеличилось количество вакцинированных от кори младенцев

За три года количество вакцинированных против кори младенцев в Украине выросло вдвое.

В Украине увеличилось количество вакцинированных от кори младенцев

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что за три года в Украине количество вакцинированных против кори младенцев выросло с 45% до 91%.

В течение более чем 10 лет уровень вакцинации детей в Украине составлял не более 60%. Из-за этого и началась вспышка кори, которая длится с 2017 года.

По словам Супрун, для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет, нужно чтобы у 95% населения страны были прививки.

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Кроме того, увеличилась вакцинация украинцев от таких болезней:

  • гепатита – с 28,8% детей до 65,2%;
  • коклюша, дифтерии и столбняка – с 21% младенцев до 67,5%;
  • туберкулеза – с 72,3% до 84%;
  • полиомиелита – с 60,8% до 69,2%.

К слову, в ближайшее время в США начнут глобальное испытание вакцины против ВИЧ.

Источник: Ульяна Супрун

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