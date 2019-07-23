Горячая ванна за несколько часов до сна помогает быстрее заснуть и повышает качество сна.

Ученые из Научно-медицинского центра Техасского университета в Хьюстоне пришли к выводу, что горячая ванна или горячий душ за один-два часа до сна помогает людям быстрее заснуть и повышает качество сна.

Такого эффекта можно достичь, если температура воды будет составлять около 40-42°.

У испытуемых наблюдалось увеличение периода медленного сна и повышение его эффективности от времени, проведенного в постели.

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Ученые предполагают, что такое влияние горячей ванны можно объяснить тем, что общая температура тела снижается.

Это связанно с тем, что большая часть поступающего тепла распространяется в конечности.

К слову, некоторые летние ягоды богаты мелатонином, который помогает быстрее заснуть.

Источник: Sleep Medicine Reviews