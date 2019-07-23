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Факты / Lifestyle / Здоровье

Сердечный приступ: как распознать первые симптомы

Сердечный приступ – достаточно тревожный сигнал организма, распознать который удается не всем. О причинах внезапного недуга, его симптомах и первой помощи – читайте в материале Фактов ICTV.

Сердечный приступ: как распознать первые симптомы

Сердечно-сосудистые заболевания являются основными катализаторами, которые увеличивают смертность в мире. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца уносят более 17 млн жизней ежегодно по всему миру.

По данным Министерства здравоохранения Украины, 67% смертей вызваны именно болезнями сердца. Такого показателя нет ни в одной развитой стране. Основная причина – отсутствие культуры заботы о своем здоровье. Украинцы обращаются к врачам в случае острой необходимости, когда это уже вынужденная мера.

Причины сердечного приступа

  • Высокий уровень артериального давления и холестерина. Именно повышенный уровень холестерина в крови становится причиной возникновения тромбов в артериях.
  • Неправильное питание. Злоупотребление мясом или продуктами с мощным содержанием легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров: фастфуд, алкоголь, маргарин, сахар и соль в больших количествах.
  • Люди, перенесшие оперативное вмешательство на сердце или инфаркт.
  • Возраст. В группе риска мужчины после 45 лет, и женщины после 55 лет.
  • Избыток веса, ожирение.
  • Малоподвижный образ жизни.
  • Сахарный диабет.
  • Курение.
  • Генетическая предрасположенность.

Симптомы сердечного приступа

Вовремя диагностировать симптомы приступа стенокардии очень важно, ведь это тревожное состояние может очень быстро перерасти в инфаркт миокарда. Возникает сердечный приступ из-за отсутствия необходимого количества кислорода для сердца, в следствии внезапного сужения сердечных сосудов.


Характеризуется режущей, жгучей болью и тяжестью в грудной клетке или в левой ее половине. Может отдавать в руку, горло, шею и нижнюю челюсть. Исчезает после обездвиживания тела, и после приема нитроглицерина, дозу которого определяет врач.

Вызывать скорую помощь необходимо, если прием лекарств не дал нужного эффекта в течение 15 минут, или же симптоматика пополнилась:

  • слабостью и усиленным чувством страха, похожим на паническую атаку;
  • учащенным сердцебиением;
  • тошнотой;
  • кашлем;
  • одышкой;
  • потоотделением.

Если человек страдает сахарным диабетом, или ему 75 лет, у него может возникнуть «тихий инфаркт», который протекает абсолютно бессимптомно.

Итак, в любом случае не пускайте внезапные симптомы на самотек, ссылаясь на переутомление, нервы или недостаток сна. Помните, чем быстрее человек получает необходимую медицинскую помощь, тем больше шансов выжить и вернуться к привычной жизни.

Читайте: Ученые назвали напиток, который снижает риск сердечных болезней 

Своевременная диагностика и профилактика — это те рычаги, которые помогут минимизировать развитие осложнений ССЗ.

Позаботьтесь о снижении факторов риска сердечного приступа. Комплекс противодействия не сложный, но достаточно действенный. Не забывайте о своем здоровье, ведь формула профилактики сердечных недугов в ваших руках.

Ранее Факты ICTV также писали о том, как распознать симптомы инсульта.

Фото: Dreamstime

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