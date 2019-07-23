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Убийцы молодости: какие продукты ускоряют старение

Старение можно замедлить, если следить за рационом питания. Ученые назвали продукты, которые негативно влияют на состояние организма и ускоряют старение.

Убийцы молодости: какие продукты ускоряют старение

Старение человека нельзя избежать, но можно замедлить, употребляя продукты, которые положительно влияют на состояние организма.

Специалисты уверяют, что сахар повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, обеспечивает эластичность и упругость кожи.

Из-за чрезмерного количества соли в организме задерживаются жидкости, а это провоцирует возникновение мешков под глазами, отеков лица, рук и ног.

На состояние кожи лица и эмали зубов оказывают негативное влияние энергетики. Кофеин в таких напитках приводит к аритмии, а кофе как отдельный напиток обезвоживает организм и приводит к образованию морщин и микротрещин.

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Злоупотребление алкоголем отрицательно влияет на состояние кожи.

Также к преждевременному старению приводят продукты из кукурузы, из-за дисбаланса омега 3 и омега 6, необходимых для борьбы с морщинами. Кофеин в больших количествах, способен вызвать обезвоживание, что плохо скажется на коже.

На состояние кожи и общий вид тела негативно влияет переработанное мясо, например, колбаса или подобные продукты. Также в список продуктов вошли сладости и выпечка.

Напомним, приложение для старения FaceApp за последние несколько дней стало очень популярным, однако оно собирает данные пользователей.

Источник: MedikForum

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