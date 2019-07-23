Попадание клеща под кожу может привести к проблемам со здоровьем, поэтому мы подготовили для вас инструкцию, как снять клеща у человека в домашних условиях.
Как снять клеща у человека, надо знать каждому, ведь укус этого насекомого может привести к серьезным проблемам со здоровьем, как энцефалит и боррелиоз. Во время прогулки на улице, особенно вблизи травы, крупных насаждений деревьев и кустов, подхватить клеща очень легко. В таком случае нужно действовать быстро и осторожно.
Обычно, попав на кожу человека, паразит около 30 минут ищет место, где присосаться. Поэтому за этот период можно легко его обнаружить.
Части тела, которые любят клещи:
- пах;
- подколенные впадины;
- локтевые впадины;
- подмышки;
- участки за ухом;
- височная и затылочная зоны;
- голова.
В случае попадания паразита под кожу человека лучше обратиться к врачу. Но если вам придется удалять клеща самостоятельно в домашних условиях, пользуйтесь инструкциями, приведенными ниже. Используйте только чистые инструменты.
Как вытащить клеща с помощью нитки
1. Возьмите прочную нить и сделайте небольшую петлю.
2. Затяните петлю как можно ближе к хоботу клеща.
3. Осторожно достаньте паразита медленными движениями вверх и в разные стороны.
Как снять клеща, используя шприц
1. Найдите обычный шприц, срежьте его нижнюю часть с местом, где должна крепиться игла.
2. Приложите полученный предмет к коже так, чтобы паразит был под поверхностью шприца.
3. Тяните поршень, пока клещ не вылезет.
Как вытащить клеща пинцетом
1. Возьмите пинцет и обхватите насекомое у головы.
2. Держите пинцет перпендикулярно к поверхности кожи и поворачивайте его вокруг своей оси.
3. Выкручивайте паразита по или против часовой стрелки.
Если пинцета нет, такую операцию можно осуществить руками, предварительно обернутыми марлей или бинтом.
Как снять клеща с помощью масла
Добавьте на место повреждения несколько капель растительного масла. Это перекроет насекомому доступ к кислороду и оно задушится.
По словам врачей, этот метод является недейственным, ведь вероятность смерти паразита невелика. А за время вашего ожидания он может отравить вас.
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Что делать после удаления клеща
После успешного удаления насекомого из кожи тщательно вымойте место укуса мылом и продезинфицируйте. Когда рана высохнет – смажьте ее йодом, также не забудьте помыть руки. Внимательно осмотрите тело, ведь иногда какая-то часть паразита может остаться в коже.
Если самостоятельно удалить клеща не получилось или на теле появились покраснения, воспаления или зуд, немедленно обратитесь к врачу! В случае, если после процедуры клещ остался жив, нужно сжечь его или бросить в кипяток. Возвращать его на улицу не стоит, ведь другие люди также могут стать жертвами.
Как защититься от укуса клеща
Перед прогулкой в парке, лесу или ином месте с большим количеством зеленых насаждений одевайтесь правильно. Подбирайте одежду так, чтобы она защищала тело, даже шею, запястья и лодыжки.
Отдавайте предпочтение светлым цветам, ведь на них заметить насекомое более вероятно. Надевайте длинные брюки, закрытую обувь и не забудьте про носки. Придя домой, тщательно осмотрите тело, особенно участки, которые были обнажены.