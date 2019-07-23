Альтернативой солению и варенью может стать замораживание, сушка фруктов и овощей.

В Минздраве призывают не варить варенье и не закрывать соленья, вместо этого предлагают полезную и вкусную альтернативу.

Что не так с вареньем и соленьями?

В классическом варенье очень много сахара – почти 50%. Это не считая сахара в ягодах или фруктах. А чем длительнее термическая обработка, тем меньше витаминов остается в еде. Фрукты не стоит варить более 20 минут.

Что касается соленья, то их чрезмерное потребление представляет риск для людей с гипертензией (повышение давления в системе, – Ред.), увеличивает риск желудочного кровотечения и сердечно-сосудистых болезней.

Это все потому, что в закрутке содержится много соли, а в некоторых рецептах еще и аспирин, масло и уксус.

Какие альтернативы?

Заморозка, сушка, приготовления пастилы.

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Заморозка фруктов

Ягоды и фрукты надо помыть, возможно, перемолоть блендером и прогреть до 60-90 градусов в течении одной минуты. В морозилке должна быть достаточно низкая температура, чтобы фрукты быстро замораживались – не выше -10.

Сушка

Такой способ хорошо подходит для яблок, груш, диких абрикосов, слив, малины, черники, вишен без косточек и смородины. Сушить следует в сушилке или электрической духовке, которую можно настроить на 50 градусов. Если вы сушите на солнце, позаботьтесь о защите фруктов от мух.

Сушку храните в мешочках из натуральной ткани, стеклянных банках или контейнерах.

Пастила

Сделайте фруктово-ягодное пюре, доведите его до кипения на одну минуту, намажьте тонким слоем на пергамент, высушите в духовке или сушилке, а затем сверните и упакуйте в пергамент.

Заморозка овощей

В заготовке почти всех овощей важно их сначала быстро бланшировать или запечь – это остановит действие ферментов, разрушающих витамины и полифенолы. Затем их надо или заморозить, или высушить.

Сушка

Овощные чипсы без масла из моркови, свеклы, тыквы, кабачков – полезный перекус и альтернатива картофельным чипсам. Вкус сушеных овощей можно обогатить специями.

К слову, ранее мы писали, чем опасны сухофрукты и как выбрать качественный продукт.

Источник: Ульяна Супрун