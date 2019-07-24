Ученые считают, что из-за глобального потепления распространяется опасный для здоровья грибок Candida auris.

Ученые из США и Нидерландов выдвинули выдвинули теорию о том, что опасный для здоровья людей грибок Candida auris начал распространяться из-за изменения климата.

Исследователи предполагают, что это – первый пример грибкового заболевания, которое появилось в результате изменения климата.

Заболевание появилось одновременно на трех континентах и было зарегистрировано в 30 странах, однако оно может быть распространено более широко. Потому ученые и считают, что на развитие грибка повлиял климат.

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Он опасен тем, что устойчив к противогрибковым препаратам, а также может распространяться между пациентами в больницах. Грибок приводит к инфекциям кровотока, сердца или головного мозга, он смертелен для 30-60% пациентов.

Одна из теорий гласит о том, что раньше Candida auris жил в воде, однако он эволюционировал так, чтобы попасть в жидкости человека.

После глобального потепления он мог приспособиться к жизни при температуре организма человека в 37°.

К слову, ученые считают, что чайки могут распространить по всему миру неизлечимую инфекцию.

Источник: Science Alert