Исследователи считают, что самой опасной социальной сетью для психического здоровья молодежи является Instagram.

Исследование Королевского общества здравоохранения Великобритании показало, что наибольшую угрозу для психического здоровья молодежи несет социальная сеть Instagram.

К опросу привлекли почти 1,5 тыс. респондентов в возрасте 14-24 лет, которые давали ответы на вопросы, связанные с Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter и YouTube.

Среди критериев оценки указанных ресурсов были буллинг, одиночество, депрессия и тревога.

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По уровню позитива ресурсы распределились следующим образом:

YouTube;

Twitter;

Facebook;

Snapchat;

Instagram.

Исследователи говорят, что в первую очередь Instagram опасен для девушек, ведь в соцсети распространяются фотографии якобы идеальных женщин, из-за чего многие считают себя недостаточно привлекательными.

К слову, ученые выяснили, как влияют на психику соцсети, просмотр телевизора и видеоигры.

Источник: RSPH