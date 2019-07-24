Исследователи считают, что самой опасной социальной сетью для психического здоровья молодежи является Instagram.
Исследование Королевского общества здравоохранения Великобритании показало, что наибольшую угрозу для психического здоровья молодежи несет социальная сеть Instagram.
К опросу привлекли почти 1,5 тыс. респондентов в возрасте 14-24 лет, которые давали ответы на вопросы, связанные с Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter и YouTube.
Среди критериев оценки указанных ресурсов были буллинг, одиночество, депрессия и тревога.
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По уровню позитива ресурсы распределились следующим образом:
- YouTube;
- Twitter;
- Facebook;
- Snapchat;
- Instagram.
Исследователи говорят, что в первую очередь Instagram опасен для девушек, ведь в соцсети распространяются фотографии якобы идеальных женщин, из-за чего многие считают себя недостаточно привлекательными.
К слову, ученые выяснили, как влияют на психику соцсети, просмотр телевизора и видеоигры.
Источник: RSPH