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Факты / Lifestyle

Названа самая опасная соцсеть для психического здоровья

Исследователи считают, что самой опасной социальной сетью для психического здоровья молодежи является Instagram.

Соцмережі

Исследование Королевского общества здравоохранения Великобритании показало, что наибольшую угрозу для психического здоровья молодежи несет социальная сеть Instagram.

К опросу привлекли почти 1,5 тыс. респондентов в возрасте 14-24 лет, которые давали ответы на вопросы, связанные с Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter и YouTube.

Среди критериев оценки указанных ресурсов были буллинг, одиночество, депрессия и тревога.

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По уровню позитива ресурсы распределились следующим образом:

  • YouTube;
  • Twitter;
  • Facebook;
  • Snapchat;
  • Instagram.

Исследователи говорят, что в первую очередь Instagram опасен для девушек, ведь в соцсети распространяются фотографии якобы идеальных женщин, из-за чего многие считают себя недостаточно привлекательными.

К слову, ученые выяснили, как влияют на психику соцсети, просмотр телевизора и видеоигры.

Источник: RSPH

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