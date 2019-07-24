Кабмин на заседании 24 июля принял постановление, которое дает старт масштабной борьбе с поддельными лекарствами.

С 1 сентября на упаковках лекарственных препаратов начнет появляться специальная маркировка, по которой можно проверить их оригинальность, а в конце года заработает мобильное приложение.

Это означает, что производители лекарств будут маркировать свою продукцию 2D кодом (двумерный штрих-код). Таким образом данные о препарате будут попадать в единую систему обращения лекарственных средств.

Сейчас почти все иностранные препараты в Украине имеют двухмерное кодирование упаковок, а некоторые украинские фармкомпании уже приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства.

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Украинцы смогут проверить лекарства по такому кодированию через мобильное приложение, которое разрабатывает Минэкономразвития. Оно станет доступно в конце года.

После сканирования лекарств смартфон будет выдавать информацию о препарате – не фальсифицированный ли он, просроченный или завезенный в страну с нарушением норм.

Напомним, с 1 июля Министерство здравоохранения регулирует цены на популярные лекарства.