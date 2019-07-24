В грудном молоке ученые обнаружили уникальные противораковые вещества альфа1H.

Чешские ученые обнаружили в грудном молоке женщин уникальный противоопухолевый компонент альфа1H, который участвует в производстве лактозы – молочного сахара.

Также он способен формировать противораковые комплексы. Соединение альфа1H с олеиновой кислотой образует объединение, которое способствует самоуничтожению раковых клеток.

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Во время проведения експериментов ученым удалось выяснить, что в случае опухолей мочевого пузыря его использование приводило к прекращению агрессивного роста новообразований и уменьшению их объемов.

Действие элемента альфа1H планируют проверить на пациентах с опухолями мочевого пузыря, мозга и кишечника.

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Источник: The Daily Mail