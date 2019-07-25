PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

От дифтерии и столбняка: в Украине запускают кампанию вакцинации взрослых

В Украине стартует кампания по вакцинации для взрослых от дифтерии и столбняка.

От дифтерии и столбняка: в Украине запускают кампанию вакцинации взрослых

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время пресс-конференции анонсировала масштабную кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка.

– Со следующей недели у нас начинается кампания по вакцинации взрослых людей против дифтерии и столбняка, – отметила Супрун.

Читайте: Вакцинация от дифтерии взрослых: 10 ответов Комаровского

Она призвала украинцев обратиться к семейному врачу и проверить, когда были последние прививки.

– Вакцины есть в наличии, все они проверены ВОЗ. Или они прошли через американскую FTA, это безопасные вакцины, которые могут нас защитить от болезней, которые даже не должны существовать в XXI веке, – подчеркнула Ульяна Супрун.

Ранее Факты ICTV рассказівали о столбняке, его видах, симптомах и лечении.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине увеличилось количество вакцинированных от кори младенцев
ВСУ запретил детям ходить в садик без прививок
Бесплатные прививки будут делать в частных клиниках
Как организм реагирует на прививки и когда нужно идти к врачу
Супрун развеяла мифы о вакцинации
Грипп в Украине: за неделю умерли четыре человека
Ученые развеяли популярный миф об опасности вакцин
Какие смертельные болезни вернутся в Украину из-за антипрививочников
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка