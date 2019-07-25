В Украине стартует кампания по вакцинации для взрослых от дифтерии и столбняка.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время пресс-конференции анонсировала масштабную кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка.

– Со следующей недели у нас начинается кампания по вакцинации взрослых людей против дифтерии и столбняка, – отметила Супрун.

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Она призвала украинцев обратиться к семейному врачу и проверить, когда были последние прививки.

– Вакцины есть в наличии, все они проверены ВОЗ. Или они прошли через американскую FTA, это безопасные вакцины, которые могут нас защитить от болезней, которые даже не должны существовать в XXI веке, – подчеркнула Ульяна Супрун.

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