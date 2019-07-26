Фисташки, чернослив и сочные фрукты способны заменить снотворное, если у вас бессонница. Но ученые не советуют кушать их утром.

Фисташки

Благодаря содержанию белков, витамина В6 и магния этот орех улучшает сон. Однако знайте меру, потому что избыток калорий может наоборот помешать сну.

Чернослив

Он тоже содержит витамин В6 и магний, а еще кальций, которые способствуют выработке мелатонина – гормона, который регулирует сон. Несколько штук чернослива стоит съесть за 30 минут до сна.

Сочные фрукты

Какие именно? Яблоко, апельсин, дыня… Поскольку обезвоживание может повлиять на вашу способность засыпать, следует насытить организм водой.

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Кстати, ученые убеждены, что здоровый сон замедляет старение.