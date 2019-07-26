Покупать арбузы и не бояться за свое здоровье лучше всего в середине августа.

Арбузы, которые появляются на прилавках магазинов в июле, выращивают в неестественных тепличных условиях.

Для их развития используют нитраты и красители. Кроме того, такие арбузы лишены настоящего аромата, вкуса и пользы. Хотя стоит отметить, что не все тепличные арбузы вредны.

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Бахчевые, которые растут на полях, практически ничем не обрабатывают.

Настоящие спелые арбузы с полей попадают на рынки в середине августа. Именно в этот период их и стоит начинать покупать.

Ранее Факты ICTV уже рассказывали, как правильно выбрать хороший арбуз на рынке и в магазине. На что следует обратить внимание и как отстоять свои права, если вы купили некачественный арбуз.