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Факты / Lifestyle / Здоровье

Ученые назвали необходимую тренировку для долгой жизни

Для повышения продолжительности здоровой жизни нужно заниматься тренировками с отягощениями.

Ученые назвали необходимую тренировку для долгой жизни

Для укрепления мышечной массы и поддержания здоровья пожилым людям необходимо заниматься тренировками с отягощениями.

К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского университета.

По словам доктора Марка Петерсона, старение всегда связано с биологическими изменениями – снижением мышечной массы, функций скелетных мышц и так далее.

Тренировки с отягощением, если они проводятся под руководством опытного тренера, улучшают функционирование мышц, чем повышают ожидаемую продолжительность здоровой жизни, обьясняет ученый.

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Для тренировок можно использовать различный инвентарь – гири, штангу, гантели, также подойдет и собственный вес.

Напомним, ученые назвали продукты, которые негативно влияют на состояние организма и ускоряют старение.

Источник: Medicalxpress

Фото: Dreamstime

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