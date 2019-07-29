В Украине 29 июля стартовала масштабная кампания по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка. Все, что нужно знать о болезни, и почему так важно сделать прививку от дифтерии, расскажут Факты ICTV.

Уровень вакцинации украинцев от дифтерии и столбняка крайне низкий: до 70% детей, а взрослых еще меньше – в 2018-м ее не сделал каждый второй.

Поэтому эксперты прогнозируют возможную вспышку дифтерии.

Единственный способ защиты от болезни – вакцинация. Смертность от нее намного выше, чем от кори. Из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек.

Поэтому МОЗ Украины объявило масштабную кампанию по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка.

Что такое дифтерия

Дифтерия – очень опасное острое инфекционное заболевание дыхательных путей.

Ее возбудителем является дифтерийная палочка (коринебактерия). Она передается воздушно-капельным путем или через предметы обихода, которыми пользовался больной.

Инкубационный период заболевания – от 3 до 10 дней.

Чаще всего болезнь проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание. Это часто приводит к смерти.

Симптомы дифтерии:

боль в горле;

высокая температура,

налет на миндалинах серого цвета;

осиплость голоса;

затрудненное дыхание и глотание;

отек слизистой оболочки носоглотки;

увеличение лимфатических узлов.

Лечение и профилактика дифтерии в Украине

Во время последней эпидемии дифтерии в Украине, в 90-х годах ХХ века, из-за низкого уровня вакцинации заболели около 20 тыс. человек, 696 из них умерли.

Поэтому, чтобы защитить себя и близких, проверьте наличие вакцинации у детей и ревакцинации у себя, и в случае необходимости как можно скорее сделайте прививки.

В Украине прививки от дифтерии должны получать дети и взрослые в течение всей жизни каждые 10 лет.

Детям делают комплексную прививку АКДС в два, четыре и шесть месяцев.

Ревакцинация проводится в 18 месяцев, в шесть лет – вакциной АДС, в 16 лет – АДС-М.

А дальше необходимо вакцинироваться каждые 10 лет.

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Если взрослый не был ранее вакцинирован или нет записей о прививках, необходима трехкратная вакцинация АДС-М.

Между первой и второй прививками интервал должен быть не менее 30 дней и шесть месяцев – между второй и третьей.

Где сделать прививку от дифтерии

Прививки от дифтерии и столбняка делают бесплатно и детям, и взрослым.

Для этого необходимо просто обратиться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру.

В Минздраве уверяют, что сейчас все области обеспечены качественной и безопасной вакциной – это более 2 млн доз для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка.

Только вакцинация спасает от дифтерии!

Ранее Факты ICTV рассказывали о столбняке, его видах, симптомах и лечении.