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Ученые обнаружили неизвестные клетки, которые восстанавливают сердце

Ученые из университета Калгари обнаружили ранее неизвестные клетки, которые способны восстанавливать сердце после инфаркта.

Ученые обнаружили неизвестные клетки, которые восстанавливают сердце

Ученым удалось обнаружить неизвестную науке популяцию клеток в перикардиальной (серозной) жидкости. Открытие исследователей позволит выявить новые методы лечения пациентов, переживших инфаркт.

К такому выводу они пришли после проведения эксперимента на лабораторных мышах. Так, исследователи восстановили поврежденное сердце, используя клетки серозной жидкости – макрофаги Gat6 +, которые концентрировались вокруг зарубцевавшихся тканей сердца и способствовали уменьшению образования рубцов.

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Ученым после удаления перикарда удалось обнаружить, что без наличия макрофагов рубцевания происходит интенсивнее, а, следовательно, новые клетки способствуют естественному восстановлению сердечной мышцы.

Такое открытие может стать основой для лечения сердца, ведь этот орган практически не способен самовосстанавливаться.

Ранее ученые назвали предвестников инсульта и сердечного приступа.

Источник: Университет Калгари

Фото: Dreamstime

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