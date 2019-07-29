Зацикленность мужчин на работе и бизнесе часто приводит к тому, что усталость препятствует нормальной сексуальной жизни. Вернуть секс в повседневную жизнь помогут простые советы.

1. Спонтанность. Не дожидайтесь окончания рабочего дня. Можете заняться сексом во время обеденного перерыва. Порадуйте своего партнера – забегите к нему в офис.

2. Утренний секс. После утренней чашки чая, вернитесь в постель и займитесь сексом. Такое начало утра поможет начать день с “правильной ноги”.

3. Совместный душ. Чтобы не тонуть в рутине, нужно поддерживать в отношениях страсть. Совместный душ поможет сохранить прикасания и физическую близость. К тому же, душ с партнером может сэкономить воду.

4. Секс по телефону. Такой творческий и нестандартный вид секса можно позволить себе на протяжении всего дня. После откровенного разговора партнер вряд ли задержится на работе.

5. Сексуальная переписка. Стесняетесь говорить с партнером о сексе? Напишите “грязное” сообщение. Сексуальная переписка или отправка интимных фотографий могут разжечь страсть.

6. Секс вне спальни. Секс на лестничном пролете, в туалете ресторана или кабинке магазина внесут разнообразие в интимную жизнь. Главное – включить воображение.

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7. Страстный поцелуй. Без страстных поцелуев и ласк любой секс превратится в механический акт. Ласкайте и целуйте своего партнера, демонстрируя ему всю глубину своих чувств.

8. Самоудовлетворение. Обеденный перерыв с сексом, но без партнера — отличный способ снять стресс на работе и пошатнуть вашу рутину.

9. Исследование секса. Даже в сексе нужно саморазвитие. Почитайте статьи о сексе, попробуйте с партнером новые техники и позы. Исследуйте язык любви вместе.

10. Массаж. Делайте партнеру в постели массаж, наслаждаясь сексуальными прикосновениями друг друга.

11. Делайте то, что вы делали в начале отношений. Если между вами иссякает романтика, сходите с любимой на свидание, позавтракайте в постели, организуйте романтический уикенд или познакомьтесь заново в каком-то баре. Это поможет поддерживать искру в отношениях.

К слову, не секрет, что просмотр порнографических фильмов с партнером очень сближает. Мы публиковали 5 советов о том, как правильно смотреть порно с девушкой.

Источник: GoRabbit