Ежегодно, с помощью прививок от кори, краснухи, дифтерии и столбняка, удается сохранить до 3 миллионов жизней во всем мире. Медики отмечают, для закрепления иммунитета вакцинацию следует повторять каждые 10 лет.
Какие прививки должны делать взрослые
Взрослые должны делать все те же прививки, что и дети. Но, с интервалом в несколько лет.
Так, самая главная прививка, которую необходимо повторять каждые 10 лет – это от дифтерии и столбняка.
Если вакцинация в детстве не проводилась, то необходимо сделать 3 прививки для формирования иммунной защиты: первые две дозы вакцины вводятся с интервалом в один месяц, третья через один год, после последней. Затем ревакцинация проводится также один раз в 10 лет.
Требуется ревакцинация и от кори, краснухи и паротита. Прививку необходимо повторять в возрасте 22-29 (в зависимости от сроков последней ревакцинации), а затем через каждые 10 лет.
Взрослые люди, которые не переболели этими инфекциями в детстве или ранее не были привиты, для формирования иммунитета получают две дозы вакцины с интервалом между введениями 1 месяц, затем ревакцинация проводится также один раз в 10 лет.
Прививка от ветрянки взрослому человеку может быть сделана в любом возрасте, но только если в детстве он не переболел на ветряную оспу или не был привит, а значит, не имеет иммунитета к этому заболеванию.
Исследования показали, что иммунитет после прививки сохраняется дольше 30 лет, поэтому программы ревакцинации не предусмотрены (то есть, прививка от ветрянки делается один раз в жизни).
Рекомендуется вакцинироваться людям, которые могут контактировать с потенциальными носителями вируса (работники детских дошкольных учреждений, школ, детских поликлиник и др.). Женщинам, которые не болели ветрянкой и планируют беременность, тоже следует сделать прививку от этого заболевания, так как заражение во время беременности (особенно на ранних сроках) может привести к развитию пороков у плода и даже выкидышу. Перед вакцинацией необходимо точно убедиться, что на данный момент беременности нет, прививку нужно сделать не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого зачатия.
Прививку от ветрянки можно сделать и для профилактики заболевания, если имел место контакт с заболевшим человеком. ВОЗ считает эту меру эффективной, если вакцинация проведена не позднее 72 часов после контакта здорового человека с больным.
При условии выполнения вакцинации и ревакцинации против гепатита Б в детском возрасте, иммунитет сохраняется в течение 7-8 лет. Ревакцинация рекомендуется ревакцинация взрослым в возрасте от 20 до 55 лет.
Настоятельно рекомендуется проводить ревакцинацию против гепатита Б каждые 7 лет людям, входящим в группу риска: медицинский персонал, доноры, люди, готовящиеся к хирургическим операциям, переливаниям крови, а также лицам, у которых существует риск заражения половым путем.
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Прививки от пневмококковой и менингококковой инфекций проводятся однократно.
Ревакцинация рекомендуется людям, входящим в группу повышенного риска заражения – перенесшим спленэктомию, ВИЧ-инфицированным, страдающим заболеваниями крови, хронической почечной недостаточностью. А также при наличии хронических заболеваний органов дыхания, печени, сахарного диабета и прочих хронических заболеваний.
Повторную ревакцинацию против туберкулеза делают только по рекомендации медиков, а также людям, которые могут контактировать с больными туберкулезом: медикам, работникам социальных служб, мест лишения свободы что ли.
Повторную прививку от полиомиелита следует делать перед путешествиями в Афганистан, Пакистан, а также в страны Азии и Латинской Америки.
Вы или Ваши дети будете делать прививки?
Цена вопроса
Для детей вся вакцинация и ревакцинация по календарю бесплатна: гепатит Б, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, паротит, БЦЖ. Вакцина от бешенства также бесплатна.
Для взрослых каждые десять лет – ревакцинация от дифтерии и столбняка бесплатна. Иногда за деньги местных бюджетов закупаются вакцины против гриппа или другие вакцины, которые не входят в календарь. Но в основном все прочие прививки делаются за счет желающих обновить свой иммунитет.
Чтобы сделать подобную прививку, необходимо обратиться либо к семейному врачу по месту жительства либо в любую частную клинику.
В случае если врач дал положительную рекомендацию к проведению вакцинации и если необходимый препарат есть в наличии, можно будет провести процедуру ревакцинации.
Стоит такая услуга в среднем от 450 до 2500 тысяч гривен. Некоторые частные клиники предлагают скидки, если будет проведен полный курс ревакцинации против инфекционных заболеваний.
К слову, в Украине стартует масштабная кампания вакцинации взрослых против дифтерии и столбняка.