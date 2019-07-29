Ученые представили биомимикрические контактные линзы, которые увеличивают масштаб, если дважды моргнуть.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего создали контактные линзы, которыми можно управлять с помощью движения глаз.

Если пользователь моргнет дважды, то линзы увеличат масштаб.

Исследователи создали биомимикрические линзы, способные регистрировать электронные импульсы и изменять фокусное расстояние.

Технологию можно использовать в глазных протезах и очках.

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Созданная из полимеров линза может увеличиваться до 32%. Устройство деформируется, благодаря чему изменяется фокусное расстояние.

Линзы работают независимо от того, может ли видеть пользователь. Ученые считают, что в будущем люди смогут управлять линзами удаленно.

Ранее ученые назвали предвестников инсульта и сердечного приступа.

Источник: Advanced Functional Materials