В пробах воды из Азовского моря обнаружили холероподобные вибрионы, вызывающие острые кишечные инфекции.

Эксперты Запорожского областного лабораторного центра Минздрава выделили холероподобные вибрионы с 19 проб:

восемь проб воды Азовского моря: Бердянск – семь, Бердянский район – одна;

четыре пробы воды из Днепра в Запорожье;

две пробы воды реки Молочная;

по одной пробе: Старичное озеро в Мелитополе, река Гайчур в Гуляйполе, река Конка в Орехове и Пологах, сточные воды инфекционного стационара до обеззараживания в Мелитополе.

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В то же время эксперты отмечают, что холероподобным вибрионам свойственно вызывать единичные заболевания острыми кишечными инфекциями с легким течением и без осложнений.

Кстати, вода на одном из городских пляжей Одессы не соответствует гигиеническим требованиям, там не рекомендуют купаться.

Источник: Запорізький ОЛЦ МОЗ України