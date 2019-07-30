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Факты / Lifestyle / Здоровье

В Азовском море возле Бердянска нашли опасные бактерии

В пробах воды из Азовского моря обнаружили холероподобные вибрионы, вызывающие острые кишечные инфекции.

Азовскьке море

Эксперты Запорожского областного лабораторного центра Минздрава выделили холероподобные вибрионы с 19 проб:

  • восемь проб воды Азовского моря: Бердянск – семь, Бердянский район – одна;
  • четыре пробы воды из Днепра в Запорожье;
  • две пробы воды реки Молочная;
  • по одной пробе: Старичное озеро в Мелитополе, река Гайчур в Гуляйполе, река Конка в Орехове и Пологах, сточные воды инфекционного стационара до обеззараживания в Мелитополе.

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В то же время эксперты отмечают, что холероподобным вибрионам свойственно вызывать единичные заболевания острыми кишечными инфекциями с легким течением и без осложнений.

Кстати, вода на одном из городских пляжей Одессы не соответствует гигиеническим требованиям, там не рекомендуют купаться.

Источник: Запорізький ОЛЦ МОЗ України

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