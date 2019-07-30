Ученые обнаружили сложный процесс в ДНК, являющийся причиной возникновения рака.

Ученые калифорнийского Института иммунологии Ла-Хойя провели эксперименты на мышах, в ходе которых установили причину возникновения рака. По их мнению, к новообразованиям приводит катастрофическая нестабильность генома.

Основную роль в этом играет присоединение (метилирования) некой метильной группы CH3 к азотистому основанию в составе ДНК. Это соединение участвует в активации или выключению определенных генов. Нарушение деятельности белков TET и DNMT напрямую связана с большинством типов рака, в том числе заболеваниями крови.

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Таким образом было доказано, что мутации в TET приводит к увеличению уровня метилирования генома Т-клеток, но большие области ДНК, при этом теряют метильные группы. Пониженный уровень метилирования в гетерохроматине является частым признаком рака.

К слову, ранее ученые пришли к выводу, что употребление йогурта снижает риск возникновения рака на 19% среди мужчин.