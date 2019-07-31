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Факты / Lifestyle / Здоровье

На Львовщине 11 человек отравились на крестинах в ресторане

В селе Сокольники Львовской области в ресторанно-гостиничном комплексе Княжий двор отравились 11 человек.

Отруєння

В селе Сокольники на Львовщине во время празднования крестин и дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе Княжий двор отравились 11 человек. Все они обратились за медицинской помощью.

По состоянию на 31 июля 11.00, госпитализированы десять человек, один из них – ребенок. Один человек сейчас находится на амбулаторном лечении.

Общими симптомами являются жалобы на температуру, общую слабость, тошноту, рвоту, понос. Состояние всех больных средней тяжести.

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После проведения экспертизы было установлено, что пострадавшие употребляли в ресторане язык вареный, картофель печеный, шашлык, борщ с мясными блинами, салат Цезарь, салат с языком (заправленные майонезом), мясную нарезку, белую и красную рыбу, жареную рыбу, сыр с плесенью.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, списки контактных лиц уточняются.

К слову, в Херсонской области с признаками пищевого отравления были госпитализированы 14 детей.

Источник: Львовский областной лабораторный центр

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