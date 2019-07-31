PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Pornhub запускает сервис для борьбы с порнозависимостью

Американские порносайты Pornhub и Stripchat запускают сервис, который будет оказывать пользователям психологическую поддержку.

Pornhub запускает сервис для борьбы с порнозависимостью

Сайты для взрослых Pornhub и Stripchat запускают новую услугу – сервис психологической поддержки.

Целью проета является донесение информации об умеренном просмотре видео для взрослых.

В Центре сексуального здоровья Pornhub посетители могут найти ответы на всевозможные вопросы, начиная от того, чем грозят инфекции, передаваемые половым путем, заканчивая тем, что такое зависимость от просмотра порно и как с ней бороться.

Читайте: Разврат или эксперименты? Топ-5 секс-фестивалей в мире (18+)

Причиной создания такого сервиса послужило беспокойство среди пользователей сайтов. В опросе Stripchat 42 % респондентов (6300 человек) сообщили, что они время от времени испытывают беспокойство по поводу просмотра порно, а 11 % — что они страдают от порнозависимости.

Ранее Факты ICTV писали, что крупные IT-компании могут собирать данные пользователей о просмотре порно даже в режиме инкогнито.

Источник: OneZero

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка