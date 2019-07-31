Американские порносайты Pornhub и Stripchat запускают сервис, который будет оказывать пользователям психологическую поддержку.

Сайты для взрослых Pornhub и Stripchat запускают новую услугу – сервис психологической поддержки.

Целью проета является донесение информации об умеренном просмотре видео для взрослых.

В Центре сексуального здоровья Pornhub посетители могут найти ответы на всевозможные вопросы, начиная от того, чем грозят инфекции, передаваемые половым путем, заканчивая тем, что такое зависимость от просмотра порно и как с ней бороться.

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Причиной создания такого сервиса послужило беспокойство среди пользователей сайтов. В опросе Stripchat 42 % респондентов (6300 человек) сообщили, что они время от времени испытывают беспокойство по поводу просмотра порно, а 11 % — что они страдают от порнозависимости.

Ранее Факты ICTV писали, что крупные IT-компании могут собирать данные пользователей о просмотре порно даже в режиме инкогнито.

Источник: OneZero