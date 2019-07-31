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Украину может охватить эпидемия дифтерии – врачи

На сегодня существует вероятность того, что в Украине может произойти эпидемия дифтерии.

Украину может охватить эпидемия дифтерии – врачи

В Украине существует риск эпидемии дифтерии.

Об этом сообщил сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины Игорь Маричев.

– На сегодня накопилось большое количество лиц, которые неиммунны к дифтерии, что, естественно, может послужить причиной возникновения эпидемии и широкого распространения инфекции, – сказал он на пресс-конференции в Киеве.

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То есть может повториться ситуация, как с корью. Тем более, что в мире за последние годы есть тенденция к увеличению количества зарегистрированных случаев дифтерии. Если в 2017 году было около 9 тыс. случаев в год, то в 2018 году это количество выросло до 18 тыс. в год.

Напомним, что в Украине 29 июля стартовала масштабная кампания по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка.

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