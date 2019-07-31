Врачи уверяют, что в картофеле содержится повышенный уровень крахмала, что в ротовой полости провоцирует выделение молочной кислоты, которая размягчает эмаль зубов.

Стоматологи предупреждают об опасности картофеля для зубов. Дело в кариесе, который возникает почти у 90% населения. Кариес может перерасти в пульпит, что приводит к удалению нерва.

Первый признак появления кариеса – генетическая предрасположенность, но если питаться правильно, то этого можно избежать. Стоматологи советуют исключить из рациона или ограничить использование некоторых продуктов, которые провоцируют появление кариеса.

В картофеле повышенное содержание крахмала, попадая в рот, образовывает молочную кислоту, которая размягчает эмаль зубов.

Достаточно нескольких минут, тогда уровень кислотности в полости рта падает до нуля и появляются вредные бактерии, которые портят эмаль. Под действием крахмала и слюны производятся крахмалистые продукты, которые превращаются в глюкозу, что также повреждает эмаль.

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Если вам сложно отказаться от картофеля, тогда специалисты рекомендуют тщательно чистить зубы после каждого приема продуктов с содержанием крахмала.

Напомним, чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно не только чистить их два раза в сутки, но и соблюдать еще несколько правил – детали в материале Фактов ICTV.

Источник: Медикфорум