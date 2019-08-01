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Факты / Lifestyle

В Хмельницком женщина заболела дифтерией – лечить нечем

В Хмельницком зафиксировали случай заболевания дифтерией у 21-летней женщины.

В Хмельницком женщина заболела дифтерией – лечить нечем

Врач-эпидемиолог Хмельницкого областного лабораторного центра Лариса Калинер заявила, что 21-летняя местная жительница, которая работает фармацевтом заболела дифтерией.

– Обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, повышенную температуру, общую слабость. Больная была привита от дифтерии, но не так, как надо. Последнюю прививку ей делали в 6 лет. Сейчас женщине 21 год и она в 16 лет должна была сделать еще одну прививку, – рассказала Калинер.

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Главный инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что сыворотки от дифтерии нет.

– Я очень прошу, кто-нибудь, обеспечьте нас сывороткой, пожалуйста. Ведь даже на черном рынке ее купить невозможно, в отличие от противоботулинической, – отметила Голубовская.

Ранее Факты ICTV писали, что такое дифтерия и почему важна вакцинация.

Источник: Zaxid.net

Фото: Dreamstime

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