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Факты / Lifestyle / Здоровье

Без каких прививок могут не пустить в школу – список обязательных вакцин

Накануне учебного года нужно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок.

10 обов’язкових вакцин для дітей

Через месяц дети пойдут в школу. Но государственные учебные заведения могут запрещать заниматься тем детям, которые не получили необходимые прививки по календарю профилактических прививок.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что ваш ребенок должен быть вакцинирован от 10 инфекционных болезней:

  • гепатита В;
  • туберкулеза;
  • кори;
  • паротита;
  • краснухи;
  • дифтерии;
  • столбняка;
  • коклюша;
  • полиомиелита;
  • хиб-инфекции.

Читайте: Что нужно купить ребенку в школу: список вещей и канцелярии

Также Ульяна Супрун напомнила, что вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

Ранее Факты ICTV писали, чем опасна дифтерия и почему важна вакцинация.

Фото: Dreamstime

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